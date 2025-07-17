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Samsun'da 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Coşkuyla Başladı

Samsun'da 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı. Etkinlik, kültürel zenginlikleri sergileyecek.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 23:25
Samsun'da 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Coşkuyla Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, büyük bir coşkuyla başladı. Festival, Atakum ilçesinde yer alan Çobanlı İskelesi'nde gerçekleştiriliyor.

Açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un artık dünyanın buluşma noktası haline geldiğini ifade etti. Doğan, bu önemli organizasyon ile Samsun'un uluslararası alanda daha fazla tanınacağını belirtti ve bu tür etkinliklerin kentin turizmine büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Festivalin, Samsunlular için yaz aylarında önemli bir etkinlik haline geleceğini vurgulayan Doğan, misafirlere Karadeniz'in benzersiz halk danslarını göstermeye de hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Bu yılki festivalde, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kuzey Osetya, Arjantin, Meksika, İran, Bulgaristan, Rusya, Moldova, Sırbistan, Karadağ ve Letonya'nın geleneksel dansları ve kültürel unsurları Samsunlularla bulaşacak.

"Ritmin ahengiyle kardeşlik" sloganıyla gerçekleştirilen 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, toplamda 9 gün sürecek. Ayrıca festival kapsamında Alaçam, Bafra, Vezirköprü, Çarşamba, Terme ve Havza gibi ilçelerde de çeşitli programlar gerçekleştirilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 13 ülkeden halk dansları topluluklarının...

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 13 ülkeden halk dansları topluluklarının katıldığı 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı. Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'ndeki festivalde Türkiye'den katılan halk dansları topluluğu geleneksel danslarını sundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 13 ülkeden halk dansları topluluklarının...

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 13 ülkeden halk dansları topluluklarının katıldığı 35. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı. Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'ndeki festivalde Türkiye'den katılan halk dansları topluluğu geleneksel danslarını sundu.

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