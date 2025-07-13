Samsun'da 4 Yaşındaki Çocuk Akülü Araba ile Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde, Büyükkolpınar Mahallesi'nde yer alan bir sitenin havuzunda, 4 yaşındaki Ö.A.I. akülü oyuncak arabasıyla gezerken bir anda havuza düştü. Bu üzücü olay, Alaçam Caddesi'ndeki site sakinlerini şok etti.

Alınan bilgilere göre, A.I. adlı baba, çocuğunun düştüğünü fark ettiğinde hızlı bir şekilde müdahale ederek onu kendi olanaklarıyla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine gelen polis ve olay yeri ekipleri, durumu kontrol altına aldı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından 4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve uzmanlar, çocukların su kenarında dikkatsizlikle yaşam tehlikesi taşıdığını hatırlatıyor.

Samsun'un Atakum ilçesindeki site havuzunun etrafında akülü oyuncak arabasıyla gezen 4 yaşındaki çocuk havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Samsun'un Atakum ilçesindeki site havuzunun etrafında akülü oyuncak arabasıyla gezen 4 yaşındaki çocuk havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.