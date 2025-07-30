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Samsun’da 5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Ağır Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, 6. kattaki pencereden düşerek ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 19:19
Samsun’da 5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Ağır Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. 5 yaşındaki A.T, ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 6. katındaki dairenin penceresinden düştü. Olay, Mevlana Mahallesi Sungur Bey Sokak'ta meydana geldi.

Çocuk, pencereden düştükten sonra önce bir ağaca çarptı, ardından sert bir şekilde toprak zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, hızlıca polisi ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.T, burada yapılan tedavinin ardından daha kapsamlı bir tedavi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, yetkililer konuyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde 6. kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralanan çocuk hastaneye...

Samsun'un Bafra ilçesinde 6. kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 6. kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralanan çocuk hastaneye...

Samsun'un Bafra ilçesinde 6. kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

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