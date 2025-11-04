Samsun’da Ablasını Kaçıran Amcasının Oğlunu Öldüren 16 Yaşındaki Çocuğun ve Babasının Davası Başladı

Samsun’da Ablasını Kaçırdığı İddia Edilen Amcanın Oğlunu Öldüren 16 Yaşındaki Çocuğun ve Babasının Davası Başladı

Olayın Seyri

Olay, 15 Mayıs 2025 tarihinde Samsun İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'ndeki ikinci el mobilya satış iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. (16), ablasını evlenmek için kaçırdığı ileri sürülen amcasının oğlu Okan Doğan Torun (24)'u, evlilik için babasıyla konuşmaya geldiği iş yerinde tabancayla göğsünden vurdu.

Yaralı halde kaçan Okan Doğan Torun bir kitapçıya sığındı. Bu sırada peşinden koşan M.T. yeniden ateş açtı; atılan kurşunlardan biri iş yeri önünde oturan D.A.'nın beline isabet etti. Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Okan Doğan Torun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan kısa süre sonra güven timleri tarafından yakalanan M.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Baba H.İ.T. (48)'nin, yeğeni Gökhan Doğan Torun'u oğluna vurdurttuğu iddia edildi; baba olayın azmettiricisi olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Her iki şüpheli de 16 Mayıs'ta adliyeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşmada İfadeler

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında sanıklar, müştekiler ve tanıklar dinlendi. Tutuklu sanık M.T. ifadesinde şunları söyledi: 'Okan ablamı kaçırmıştı. Daha önce kardeşimi dövmüştü. Ablamı kaçırdıktan bir gün sonra dükkana geldi, konuşmak istedik ama tartışma çıktı. Kendimi kaybettim, şuurumu yitirdim, ateş ettim. Silahı tutarken beni itti, duvara çarptım, kaçtı, peşinden gittim. Silahı yere doğru çekerken patladı, ben hatırlamıyorum. Babam peşimden geldi, "Sen ne yaptın" dedi. Babam vur demedi. Kimsenin etkisinde kalmadan Okan’a ateş ettim, pişmanım. Dedemden kalma silahtı, babam silah taşıdığımı bilmiyordu.'

Tutuklu sanık baba H.İ.T. ise ifadesinde, 'Ben kimseyi azmettirmedim, kimseyi vurdurmadım. Okan kızımı 14 Mayıs’ta kaçırdı. Ağabeyim Şerif beni arayıp kızı geri getirdi, ben de "Yarın gelin isteyin" dedim. Kızımı seviyordu ama ben bu evliliğe razı değildim. Olay günü konuşuyorduk, tartışma çıktı. Okan daha önce küçük oğlumu dövmüştü. Sesler yükselince M. geldi, iki el ateş etti. Okan kaçtı, M. peşinden gitti. Bir el silah sesi duydum. Ben kimseyi tutmadım, vur demedim. Silahı da görmedim. Adli kontrolle tahliyemi istiyorum' dedi.

Mağdur ve Aile Beyanları

Olayda kazara vurulan D.A. mahkemede, 'Şikâyetçiyim, mağdurum. "Vur vur" sesini duydum, baktım biri birini kovalıyor. Tak diye silah sesi geldi, vurulmuşum. Mermi bağırsaklarımı parçaladı, kalçamda kemiğe saplandı. 6 aydır acı çekiyorum. Sokaktan hamile kadınlar geçiyordu, cadde kalabalıktı. Kafamı kaldırdım, vuruldum. Ben kimseyi tanımam, oradan geçiyordum. Sigara içmek için dışarı çıkmıştım' diye konuştu.

Ölen Okan Doğan Torun'un babası Şerif Torun ise, 'Böyle bir olaydan dolayı çok utanıyorum. Okan ile M. birbirini seviyordu. Kaçırma olayından haberim yoktu ama evliliklerine razıydım. Kızı alıp kardeşime götürdüm. Kız isteme hazırlığı yapıyorduk. Oğlumu konuşmaya çağırıp vurdurttular. Allah hiçbir anne babaya böyle acı yaşatmasın. Şikayetçiyim' ifadelerini kullandı.

Ölen gencin eniştesi Murat T. ise, 'M.T. bir metreden Okan’ın göğsüne ateş etti. Ben müdahale etmek isterken babası beni tuttu, "Vur onu, öldür onu" dedi. Sonra ikinci ateşi etti. Okan dışarı kaçtı, babası "Koş peşine vur" diye bağırdı' şeklinde ifade verdi.

Evlilik hazırlığı yaptığı genç kardeşi tarafından öldürülen M.T. 19) ise, 'Okan beni aradı, buluşmak istedi. Gitmemekte kararsızdım ama zorla araca bindirdi. Beni Tekkeköy’e götürdü, telefonumu kapattırdı. Telefonu açınca babam aradığında Okan’ı sevdiğimi, evlenmek istediğimi söyledim. Sonra babamla konuştum, babam evliliğimizi kabul etmişti. Babam her zaman arkamdaydı. Okan’ın cenazesine gidip ağladım' dedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

