Samsun'da Alkollü Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

Samsun'un Bafra ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan bir alkollü sürücü, kaza yaptı. Olayda, sürücüye toplamda 11 bin 622 lira ceza kesildi.

Polisin durdurma talebine uymayan Ali Furkan T. (28), 55 AHJ 889 plakalı otomobiliyle hızla kaçmaya başladı. Ancak Kemal Paşa Mahallesi Kahraman 5'inci Sokak'ta girdiği virajı alamayıp elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yerinden fırlarken, bir su borusu da patladı. Olayın ardından polis ekipleri hemen harekete geçti ve sürücüyü kısa süre içerisinde yakaladı.

Yapılan alkol testi sonucunda sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.

Söz konusu olayda, sürücünün yaşadığı kazanın ve neden olduğu zararların yanı sıra alkollü araç kullanımının sonuçları bir kez daha gözler önüne serildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 11 bin 622 lira ceza uygulandı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yıkıldı, su borusu patladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 11 bin 622 lira ceza uygulandı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yıkıldı, su borusu patladı.