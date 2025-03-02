Samsun'da Alkollü Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

Samsun Bafra'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kaza sonrası yakalandı ve 11 bin 622 lira ceza aldı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 06:32
Samsun'da Alkollü Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

Samsun'un Bafra ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan bir alkollü sürücü, kaza yaptı. Olayda, sürücüye toplamda 11 bin 622 lira ceza kesildi.

Polisin durdurma talebine uymayan Ali Furkan T. (28), 55 AHJ 889 plakalı otomobiliyle hızla kaçmaya başladı. Ancak Kemal Paşa Mahallesi Kahraman 5'inci Sokak'ta girdiği virajı alamayıp elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yerinden fırlarken, bir su borusu da patladı. Olayın ardından polis ekipleri hemen harekete geçti ve sürücüyü kısa süre içerisinde yakaladı.

Yapılan alkol testi sonucunda sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.

Söz konusu olayda, sürücünün yaşadığı kazanın ve neden olduğu zararların yanı sıra alkollü araç kullanımının sonuçları bir kez daha gözler önüne serildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 11 bin 622 lira ceza...

Samsun'un Bafra ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 11 bin 622 lira ceza uygulandı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yıkıldı, su borusu patladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 11 bin 622 lira ceza...

Samsun'un Bafra ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 11 bin 622 lira ceza uygulandı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yıkıldı, su borusu patladı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yerli ve Milli Togg Araçları, Askeriye ile Buluştu
2
Senatör Graham, Avrupa'yı Ukrayna'yı Savunmaya Çağırdı
3
Yunanistan'dan Trump'a Sert Tepki: Zelenskiy'ye Tutumu Tehlikeli
4
DMM'den Öcalan İddialarına Yanıt: 'Müzakere Yok'
5
Hindistan ve ABD'den Ramazan Mesajları
6
Anadolu Otoyolu'nda Sis Ulaşımı Engelliyor
7
Elon Musk'a Protestolar: Tesla Mağazalarında Hükümet Verimliliği Tartışmaları

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı