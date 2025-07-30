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Samsun'da Anız Yangını: 50 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen anız yangınında yaklaşık 50 dekar tarım arazisi etkilenirken, yetkililer uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 20:42
Samsun'da Anız Yangını: 50 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü

Samsun'un Havza İlçesinde Anız Yangını

Samsun'un Havza ilçesinde, Boyalıca Mahallesi kırsalında çıkan anız yangını, yaklaşık 50 dekar tarım arazisinin zarar görmesine yol açtı. Yangın, biçilmiş tarım anızlarında meydana geldi.

Bölgedeki yangın ihbarı üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği, Havza Orman İşletme Şefliği ve Havza Belediyesi ekipleri hızla sevk edildi. Yangın, mahalle sakinleri ve çiftçilerin katkılarıyla söndürüldü, ancak arazideki saman balyaları zarar gördü.

Yetkililerden Uyarılar

Yangın bölgesine gelen Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, son günlerde ilçede çok sayıda arazi yangını çıktığını belirterek, "Vatandaşlarımızın buğdaylarını biçtikten sonra toprakta kalan anızları yakmamalarını istirham ediyoruz." dedi. Ayvat, Türkiye’deki yangınların yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunu vurguladı.

Çiftçilere yönelik uyarıda bulunan Ayvat, arazide hasat yaparken yanlarında su tankeri bulundurmalarını istedi. "Her yangın ufak bir kıvılcım ile başlıyor. Bir su tankeri ile potansiyel büyüme ihtimali olan yangın, küçük bir müdahale ile söndürülebilir." şeklinde konuştu. Ayvat, yangınların durdurulması için vatandaşların bilinçli olması gerektiğini belirtti.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangında yaklaşık 50 dekar tarım arazisinde zarar...

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangında yaklaşık 50 dekar tarım arazisinde zarar oluştu.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangında yaklaşık 50 dekar tarım arazisinde zarar...

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangında yaklaşık 50 dekar tarım arazisinde zarar oluştu.

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