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Samsun'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 20:49
Samsun'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü

Samsun'da Arazi Anlaşmazlığı ve Sonuçları

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bir arazi anlaşmazlığı sonucunda meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kavganın Sebebi: Arazi Tartışması

Ağcagüney Mahallesi'nde Ali Demirtaş ile E.T. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında E.T. tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan Ali Demirtaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay Yeri ve İhbar Süreci

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, Demirtaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlılar Gözaltına Alındı

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ağcagüney Karakol Komutanlığı ekipleri, olayın ardından E.T., A.T. ve S.H.'yi gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartıldığı öğrenildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Kararı

Çarşamba Adliyesi'nde gerçekleştirilen duruşmada E.T. ve A.T. tutuklanırken, S.H. hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararı alındı.

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