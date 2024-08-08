Samsun'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü

Samsun'da Arazi Anlaşmazlığı ve Sonuçları
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bir arazi anlaşmazlığı sonucunda meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi yaşamını yitirdi.
Kavganın Sebebi: Arazi Tartışması
Ağcagüney Mahallesi'nde Ali Demirtaş ile E.T. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında E.T. tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan Ali Demirtaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay Yeri ve İhbar Süreci
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, Demirtaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Zanlılar Gözaltına Alındı
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ağcagüney Karakol Komutanlığı ekipleri, olayın ardından E.T., A.T. ve S.H.'yi gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartıldığı öğrenildi.
Tutuklama ve Serbest Bırakma Kararı
Çarşamba Adliyesi'nde gerçekleştirilen duruşmada E.T. ve A.T. tutuklanırken, S.H. hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararı alındı.