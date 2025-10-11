Samsun'da Atakum Tarım Şenliği'nde Doğal Ürünler Sergisi

Atakum Belediyesi'nin ilk tarım buluşması Çakırlar Korusu'nda gerçekleşti

Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen Atakum Tarım Şenliğinde doğal ürünler görücüye çıktı. Etkinlik Çakırlar Korusu'nda gerçekleştiriliyor.

Şenlikte üniversite, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kadın kooperatifleri tarafından hazırlanan doğal tarım ve hayvancılık ürünleri ile unlu mamuller ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, burada yaptığı konuşmada şenliğin ilkini düzenlediklerini kaydetti. Türkel, Atakum'da üreticiyi ve üretimi destekleyen bir belediye olduğumuzu göstermek istiyoruz.

Şenliğe CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da katıldı.

Çeşitli tarım etkinliklerinin gerçekleştirileceği şenlik, yarın sona erecek.

