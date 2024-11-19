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Samsun'da ATM'den Para Çekerken Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Ali Gültekin hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:05
Samsun'da ATM'den Para Çekerken Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'da Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Genç

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan Ali Gültekin (22), 4 gün süren tedavisinin ardından hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 15 Kasım tarihinde Vatan Caddesi ve Atakent Bulvarı kavşağında meydana geldi. Gültekin, ATM'den para çekerken yanına yaklaşan 3 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda yaralandı. Yaralı olarak Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan genç, burada tedavi altına alındı.

Yaşanan olayın ardından ilgili güvenlik güçleri, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, olayla bağlantılı olarak K.D. (17), M.A. (17) ve S.K. (16) isimli 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından Atakum ilçesinde güvenlik önlemleri artırılırken, Gültekin'in ölümü olayla ilgili soruşturmanın derinleşmesine neden oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli...

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli...

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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