Samsun'da Avrupa Miras Günleri: 'Mimari Miras' Beş Gün Süren Etkinliklerle Tamamlandı

Samsun'da Avrupa Miras Günleri, 'Mimari Miras' Temasıyla Tamamlandı

Samsunun tarihî, kültürel ve mimari mirasını görünür kılmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Avrupa Miras Günleri, yoğun programın ardından sona erdi. Etkinlikler bu yıl "Mimari Miras: Kentin Belleğinde İz Sürmek" temasıyla düzenlendi ve beş gün boyunca kent genelinde devam etti.

İş birliği ve kapsamlı program

Etkinlikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, European Commission (Avrupa Komisyonu) ve Council of Europe (Avrupa Konseyi) iş birliğiyle yürütüldü. Program kapsamında alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla söyleşi ve sempozyumlar düzenlendi.

Ziyaretçiler, kentteki tarihî dokuyu yakından tanımak için düzenlenen turlarda ahşap camiler, müzeler ve diğer kültürel yapılar etrafında mimari zenginliği keşfetme fırsatı buldu. Ayrıca çeşitli sergiler, mini konserler, çocuk atölyeleri ve yerinde anlatımlarla yapılan kent turları yoğun ilgi çekti.

Kültürel hafızayı günümüze taşıdı

Beş günlük program süresince katılımcılar, Samsun'un kültürel çeşitliliğini ve mimari kimliğini yeniden keşfetti. Etkinlikler, geçmişin izlerini günümüz kent yaşamıyla buluşturarak kentin kültürel kimliğine yeni bir değer kazandırdı. Organizasyonun sonunda katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür edilirken, katılımcılar Avrupa Miras Günleri'nin Samsun'da kültürel mirasa yönelik farkındalığı artırdığını vurguladı.

