Samsun'da Bahçede Yaktığı Ateşin Üzerine Düşen 66 Yaşındaki Rukiye Karaduman Hayatını Kaybetti

Samsun Tekkeköy'de bahçede ot temizliği yaparken yaktığı ateşin üzerine düşen 66 yaşındaki Rukiye Karaduman, kaldırıldığı yanık merkezinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:02
Olayın Detayları

Olay, Tekkeköy ilçesi Karaperçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakan Rukiye Karaduman (66), dengesini kaybederek ateşin üzerine düştü.

Alevleri fark eden yakınları, battaniyeyle müdahale ederek yangını söndürdü. Ağır yaralanan Karaduman, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Rukiye Karaduman hastanede hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

