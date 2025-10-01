Samsun'da balkondan hırsızlık: Şüpheli A.K. yakalandı

Samsun'da balkondan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Atakum'da düzenlenen operasyonda çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, farklı tarihlerde 4 eve balkondan girilerek toplam 70 bin lira değerinde ziynet eşyası ile cep telefonu ve televizyon çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, şüphelinin A.K (39) olduğunu ve il dışından gelerek Samsun'da hırsızlık yaptığını belirledi. Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yapılan aramada çalındığı değerlendirilen ürünler ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca başvurusu bulunmayan ancak çalıntı olduğu değerlendirilen 3 televizyon, elektrik süpürgesi, cep telefonu, altın kolye ve bileklik ile muhtelif ev eşyası, hırsızlık sırasında kullanılan kıyafet ve tornavida da bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin ayrıca 'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık' ve 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinde hırsızlık' suçlarından arandığı tespit edildi.

Olaylardan önce girebileceği evleri gözetleyip keşif yaptığı ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzünü gizlemeye çalıştığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

