Samsun'da bar çalışanına silahlı saldırı: Ö.A. yaralandı, şüpheli F.M. yakalandı

Olayın detayları

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir barda çalışan Ö.A. (30), gece saatlerinde iş yerinin önünde beklediği sırada yanına gelen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Sırtından yaralanan Ö.A., olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Ö.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçan şüpheli F.M., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.