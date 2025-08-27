DOLAR
Samsun'da bar çalışanına silahlı saldırı: Ö.A. yaralandı, şüpheli F.M. yakalandı

Samsun Atakum'da bir bar çalışanı gece saatlerinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı; şüpheli F.M. yakalandı. Ö.A.'nın tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:56
Olayın detayları

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir barda çalışan Ö.A. (30), gece saatlerinde iş yerinin önünde beklediği sırada yanına gelen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Sırtından yaralanan Ö.A., olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Ö.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçan şüpheli F.M., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.

