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Samsun'da Baraj Gölünde İki Genç Boğuldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde baraj gölünde serinlemek için giren iki genç boğuldu. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 17:34
Samsun'da Baraj Gölünde İki Genç Boğuldu

Samsun'un Vezirköprü İlçesinde Trajik Olay

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, serinlemek amacıyla baraj gölüne giren İsmail Özdemir ve Emirhan Gülünay isimli iki genç boğuldu.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşlarındaki gençler, Kılıçgüney Baraj Gölü'nde yüzmeye başladı. Bir süre sonra, gençlerin suda gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

Olay yerine hızlı bir şekilde Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği, jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda, maalesef gençlerin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Bu trajik olay, yaz aylarında su kenarlarında güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren iki genç boğuldu. İhbar...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren iki genç boğuldu. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ile jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren iki genç boğuldu. İhbar...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren iki genç boğuldu. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ile jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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