Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

Samsun'da Berber Fiyatlarına Dev Zam!
Samsun'da erkek berberlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi nihayet açıklandı. Ülke genelinde artan enflasyonun etkisi, berberlik hizmetlerine de yansıdı. Özellikle, son dönemde maaşların eridiği göz önüne alındığında, bu zam vatandaşlar için dikkat çekici bir gelişme oldu.
Yeni Fiyat Tarifesi Resmen Açıklandı
Samsun Berberler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Zabit Pilan, erkek berberlerinde geçerli olacak yeni fiyat tarifesinin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bu tarifeyle, saç sakal kesimi başta olmak üzere birçok berberlik hizmetinin fiyatları güncellendi.
Saç Sakal Tıraşına Yüzde 43 Zam
Yeni fiyat tarifesiyle birlikte, en dikkat çekici artış saç-sakal kesiminde yaşandı. Daha önce 350 TL olan yıkamalı saç-sakal tıraşı, %43'lük bir zamla 500 TL'ye yükseldi.
Maliyet Artışları Zorladı
Zabit Pilan, fiyat artışlarının temel nedeninin artan maliyetler olduğunu ifade ederek; "Kiralar ve masraflar sürekli artıyor, bu yüzden küçük esnaf ciddi anlamda zorluk yaşıyor" dedi.
Diğer Hizmetlere de Zam Geldi
Yeni fiyat tarifesi, sadece saç-sakal kesimi ile sınırlı değil. Sakal tıraşı, saç kesimi, yıkama ve fön gibi diğer popüler berber hizmetlerinin fiyatları da güncellenmiştir. İşte yeni fiyat listesi:
- Sakal tıraşı: 180 TL
- Modelli sakal tıraşı: 300 TL
- Saç kesimi: 300 TL
- Saç kesim ve yıkama: 350 TL
- Saç-sakal kesim (yıkamalı): 500 TL
- Saç yıkama ve fön: 180 TL
- Bıyık boyama: 200 TL
- Sprey, jöle, vaks, epilasyon işlemleri: 120 TL
- Cilt bakımı: 250 TL
- Manikür: 300 TL
- Pedikür: 500 TL
- Saç boyama: 800 TL
- Yanak ağdası: 150 TL
- Komple yüz ağdası: 250 TL
- Perma: 1.400 TL
- Damat tıraşı: 2.500 TL
Fiyat Listesi Zorunlu Oldu
Pilan, yeni tarifeye tüm berberlerin uymak zorunda olduğunu belirtti ve "Fiyat tarifeleri iş yerlerinin görünür bir yerine asılmalı. Uymayanlara cezai işlemler uygulanabilir" dedi. Bu durum, hem yüksek hem de düşük fiyatla işlem yapan berberleri kapsıyor.