Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

Samsun'da Berber Fiyatlarına Dev Zam!

Samsun'da erkek berberlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi nihayet açıklandı. Ülke genelinde artan enflasyonun etkisi, berberlik hizmetlerine de yansıdı. Özellikle, son dönemde maaşların eridiği göz önüne alındığında, bu zam vatandaşlar için dikkat çekici bir gelişme oldu.

Yeni Fiyat Tarifesi Resmen Açıklandı

Samsun Berberler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Zabit Pilan, erkek berberlerinde geçerli olacak yeni fiyat tarifesinin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bu tarifeyle, saç sakal kesimi başta olmak üzere birçok berberlik hizmetinin fiyatları güncellendi.

Saç Sakal Tıraşına Yüzde 43 Zam

Yeni fiyat tarifesiyle birlikte, en dikkat çekici artış saç-sakal kesiminde yaşandı. Daha önce 350 TL olan yıkamalı saç-sakal tıraşı, %43'lük bir zamla 500 TL'ye yükseldi.

Maliyet Artışları Zorladı

Zabit Pilan, fiyat artışlarının temel nedeninin artan maliyetler olduğunu ifade ederek; "Kiralar ve masraflar sürekli artıyor, bu yüzden küçük esnaf ciddi anlamda zorluk yaşıyor" dedi.

Diğer Hizmetlere de Zam Geldi

Yeni fiyat tarifesi, sadece saç-sakal kesimi ile sınırlı değil. Sakal tıraşı, saç kesimi, yıkama ve fön gibi diğer popüler berber hizmetlerinin fiyatları da güncellenmiştir. İşte yeni fiyat listesi:

Sakal tıraşı: 180 TL

Modelli sakal tıraşı: 300 TL

Saç kesimi: 300 TL

Saç kesim ve yıkama: 350 TL

Saç-sakal kesim (yıkamalı): 500 TL

Saç yıkama ve fön: 180 TL

Bıyık boyama: 200 TL

Sprey, jöle, vaks, epilasyon işlemleri: 120 TL

Cilt bakımı: 250 TL

Manikür: 300 TL

Pedikür: 500 TL

Saç boyama: 800 TL

Yanak ağdası: 150 TL

Komple yüz ağdası: 250 TL

Perma: 1.400 TL

Damat tıraşı: 2.500 TL

Fiyat Listesi Zorunlu Oldu

Pilan, yeni tarifeye tüm berberlerin uymak zorunda olduğunu belirtti ve "Fiyat tarifeleri iş yerlerinin görünür bir yerine asılmalı. Uymayanlara cezai işlemler uygulanabilir" dedi. Bu durum, hem yüksek hem de düşük fiyatla işlem yapan berberleri kapsıyor.