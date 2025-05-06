Samsun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 6 Hastaya Organ Bağışı

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki Elias Naif Elias Nasır'ın organları, 6 kişiye umut ışığı oldu. Bafra ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonrası yaralanan Irak uyruklu genç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Nakil süreci, hastanenin Organ Nakil Koordinatörlüğü ekiplerinin ailenin onayını almasının ardından başlatıldı. Elde edilen organlar arasında kalp, karaciğer, böbrekler ve iki kornea bulunuyor; bunlar ilgili hastanelere yönlendirildi. Kalp, Ankara'ya, diğer organlar ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderildi.

Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Recep Erik, yaptığı açıklamada, “Nasır'ın ailesi, yoğun bakım sürecinin ardından organ bağışını kabul etti. Karaciğer, kalp, iki böbrek ve iki kornea 6 hastaya nakledilecektir. Alıcılara şifa diliyoruz. Ayrıca, hastaya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Nasır'ın dayısı Meşal Gaip Hussein Nasır, 9 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını ve burada gördükleri iyiliklere karşılık vermek istediklerini belirtti. “Biz de buna karşılık göstermek istedik. Yeğenim için de hayır olsun istedik,” dedi.

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 6 kişiye nakledilecek.

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 6 kişiye nakledilecek.