Samsun'da Bıldırcınla Kaçak Avcılık: Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde kaçak avcılık düzeni ortaya çıkarıldı
Samsun'un Yakakent ilçesinde, kafese koyulan bıldırcınla düzenek kurarak kaçak avcılık yapan şüpheliye yönelik denetimde işlem uygulandı. Olay, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu tespit edildi.
Suç yöntemi ve tespit
Yapılan incelemede, şüphelinin kafese koyduğu bıldırcını öttürerek yabani hayvanları kendilerine çektiği, sesin teyp aracılığıyla yükseltilip çevreye yayılarak hayvanların tuzağa düşürüldüğü düzenek belirlendi.
Ele geçirilenler
Denetimde ruhsatsız tüfek, 3 teyp ve teyplere ait akü ile bıldırcın ele geçirildi.
İşlem ve teslim
Ele geçirilen bıldırcın ve düzenekler, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliye idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.
