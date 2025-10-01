Samsun'da Bıldırcınla Kaçak Avcılık: Şüpheli Yakalandı

Yakakent'te bıldırcınla düzenek kurarak kaçak avcılık yapan şüpheli yakalandı; ruhsatsız tüfek, 3 teyp ve bıldırcın ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:22
Samsun'da Bıldırcınla Kaçak Avcılık: Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde kaçak avcılık düzeni ortaya çıkarıldı

Samsun'un Yakakent ilçesinde, kafese koyulan bıldırcınla düzenek kurarak kaçak avcılık yapan şüpheliye yönelik denetimde işlem uygulandı. Olay, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu tespit edildi.

Suç yöntemi ve tespit

Yapılan incelemede, şüphelinin kafese koyduğu bıldırcını öttürerek yabani hayvanları kendilerine çektiği, sesin teyp aracılığıyla yükseltilip çevreye yayılarak hayvanların tuzağa düşürüldüğü düzenek belirlendi.

Ele geçirilenler

Denetimde ruhsatsız tüfek, 3 teyp ve teyplere ait akü ile bıldırcın ele geçirildi.

İşlem ve teslim

Ele geçirilen bıldırcın ve düzenekler, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliye idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

