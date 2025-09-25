Samsun'da Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Semineri Düzenlendi

Samsun'da "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Semineri" gerçekleştirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğinde düzenlenen "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Semineri"nin dördüncüsü Samsun'da yapıldı. Etkinlik, kentteki bir otelde düzenlendi ve kamu, özel sektör ile teknik personelin katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta vurgulananlar

Samsun Valisi Orhan Tavlı, açılış konuşmasında binalarda enerji verimliliğinin arsa seçiminden başladığını belirtti. Tavlı, sağlam zemin seçilmezse onarım veya yeniden inşa gerekeceğini ve bunun da enerji israfı anlamına geldiğini, çünkü malzemelerin enerji ile üretildiğini söyledi.

Vali Tavlı ayrıca şu değerlendirmede bulundu: "Enerjiyi verimli kullanmadığımızda ihtiyaç artıyor. Verimli kullansak bu kadar artmaz. Enerji kaynakları sınırlı, maliyetler yüksek ve çevresel etkiler her geçen gün büyüyor. Bu durum sürdürülebilir gelecek için enerji verimliliğini daha önemli kılıyor. Özellikle ülkemizin enerji talebinin büyük kısmı ithalatla karşılandığı için kalkınma, sanayileşme ve milli teknoloji hamlelerimizin devamında enerjinin verimli kullanılması büyük önem taşıyor."

Bakanlık çalışmaları ve hedefler

Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, enerji verimliliğinin yalnızca tasarruf değil, aynı zamanda iklim kriziyle mücadelede zorunluluk olduğunu vurguladı. Aslan, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek doğru mühendislik uygulamalarıyla konforu düşürmeden ekonomik çözümler üretmenin gerekliliğini ifade etti.

Aslan, son dönemde atılan adımları ve hedefleri şu ifadelerle aktardı: "Yeşil Sertifika Sistemi'ni güncelledik, zorunluluklar getirdik. Şimdi yeşil bina sertifikamızın uluslararası geçerliliği için çalışıyoruz. Amerika ve İngiltere'nin sertifikaları tüm dünyada kullanılıyor, biz de kendi sertifikamızı bu noktaya taşımak istiyoruz. Yaptığımız mühendislik çalışmalarıyla konforu düşürmeden ortalama yüzde 30 enerji verimliliği sağladık. Meteoroloji verilerini 84'ten 730'a çıkardık. Artık her bölgenin hassas hesaplamasını yapacağız. Aynı derecelere göre bina tasarlamak bizi yanlış tasarıma itiyordu, bunun önüne geçtik."

Su tasarrufu ve yönetmelik değişiklikleri

Aslan, binalarda enerji performansı yönetmeliğinde yapılan yeniliklere değinerek, bazı bölgelere özgü çözümler getirildiğini ve su tasarrufuna yönelik son dönemde düzenlemeler yapıldığını söyledi. Özellikle gri su ve yağmur suyu hasadı uygulamalarıyla ilgili düzenlemelerin öne çıktığını belirtti.

Aslan'ın açıklaması şöyle: "Yaptığımız düzenlemelerle yılda 10 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacağız. Bu, Samsun'un 4 aylık içme suyu ve sulama ihtiyacına denk geliyor. 19 Mayıs Barajı'ndaki suyun üçte birini sadece tasarrufla kazanmış olacağız."

Sektör temsilcileri ve katılım

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, 32 yıldır yalıtım bilincini artırmaya çalıştıklarını, bu süreçte kampanya, proje ve çalışmalarla kamuoyunun dikkatini çektiklerini ve Bakanlıkla yürütülen işbirliklerinin sektöre önemli katkı sağladığını vurguladı.

Seminere, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, bölgedeki 11 ilin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürleri, mühendisler, mimarlar ve teknik personel katıldı.

