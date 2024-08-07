Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Samsun'da Bir Evden 4 Römork Çöp Çıkarıldı

Havza'da A.B. adına kayıtlı evden 4 römork çöp tahliye edildi, temizlik çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:21
Samsun'da Bir Evden 4 Römork Çöp Çıkarıldı

Samsun'un Havza İlçesinde Temizlik Faaliyeti

Samsun'un Havza ilçesinde, Memduhiye Mahallesi Çakmak Sokak'ta bulunan bir evden tam 4 römork çöp çıkarıldı. Olay, mahalle sakinlerinin kötü kokularla ilgili yaptığı ihbar üzerine meydana geldi.

Belediye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

A.B. adına kayıtlı olan iki katlı evin birinci katı ve bahçesinde biriken çöplerle ilgili olarak Havza Belediyesi’nin temizlik işleri ve zabıta ekipleri hızlıca harekete geçti.

Çöp Tahliyesi ve Temizlik Çalışmaları

Yapılan incelemelerin ardından, ekipler ev ve bahçede büyük bir çöp yığınıyla karşılaştı. Nihayetinde, 4 römork dolusu çöp tahliye edilirken, evin tahliyesi sonrasında temizlik çalışması da gerçekleştirildi.

Bu durum, bölgedeki çevre sağlığı açısından büyük önem arz etmekte ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktadır.

Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor