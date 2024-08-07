Samsun'da Bir Evden 4 Römork Çöp Çıkarıldı

Samsun'un Havza İlçesinde Temizlik Faaliyeti

Samsun'un Havza ilçesinde, Memduhiye Mahallesi Çakmak Sokak'ta bulunan bir evden tam 4 römork çöp çıkarıldı. Olay, mahalle sakinlerinin kötü kokularla ilgili yaptığı ihbar üzerine meydana geldi.

Belediye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

A.B. adına kayıtlı olan iki katlı evin birinci katı ve bahçesinde biriken çöplerle ilgili olarak Havza Belediyesi’nin temizlik işleri ve zabıta ekipleri hızlıca harekete geçti.

Çöp Tahliyesi ve Temizlik Çalışmaları

Yapılan incelemelerin ardından, ekipler ev ve bahçede büyük bir çöp yığınıyla karşılaştı. Nihayetinde, 4 römork dolusu çöp tahliye edilirken, evin tahliyesi sonrasında temizlik çalışması da gerçekleştirildi.

Bu durum, bölgedeki çevre sağlığı açısından büyük önem arz etmekte ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktadır.

Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir evden 4 römork çöp çıkarıldı.