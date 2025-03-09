Samsun'da Çalıntı Araç Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde yapılan çalıntı araç operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir aracın "güveni kötüye kullanma" yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine hızlı bir çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, çalıntı araç Belediye Evleri Mahallesi'nde bir iş yerinde park halinde bulundu. Araç sahiplerini tespit eden ekipler, şüpheliler E.A. ve G.G.'yi saklandıkları iş yerinde yakaladı.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca, 3 fişek, 63 sentetik ecza hapı ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen çalıntı araç operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İş yerindeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, 3 fişek, 63 sentetik ecza hapı ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.