Samsun'da Cami Minaresinden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, cami minaresinden düşen bir işçi hastaneye kaldırıldı. Olay, Sarıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Enver Ö. (57), cami minaresini boyama işinde çalışırken iskeleden dengesini kaybederek yaklaşık 26 metreden zemine düştü.

Çevredekilerin hızlıca yaptığı ihbar sonrası, olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada verilen ilk tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik olarak, kazayla ilgili jandarma soruşturması başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde cami minaresinden düşen işçi hastaneye kaldırıldı.