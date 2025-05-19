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Samsun'da 'Çelik Kanatlar' Gösteri Uçuşuyla Coşku Dolaştı

Samsun'da, 'Çelik Kanatlar' ekibi, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda heyecan verici bir gösteri sundu.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 17:10
Samsun'da 'Çelik Kanatlar' Gösteri Uçuşuyla Coşku Dolaştı

Samsun'da, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 'Çelik Kanatlar' gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Bu muhteşem etkinlik, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 106. yılı dolayısıyla düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Doğu Park'ta gerçekleştirilen gösteride, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'nın 'Çelik Kanatlar' uçuş ekibi helikopterleriyle gökyüzünde muhteşem akrobatik gösteriler sergiledi. Vatandaşlar, bu heyecan verici anları büyük bir coşkuyla izledi.

Ayrıca, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timi, helikopterden halatlarla sarkarak 'Üzüm Salkımı' adı verilen dikkat çekici bir gösteri gerçekleştirdi. Bu sırada tim, Türk bayrağı açarak vatandaşları selamladı.

Gösterilere katılan vatandaşlar, muhteşem performansa hayran kaldı ve etkinlik büyük ilgi gördü.

Samsun'da, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Doğu...

Samsun'da, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Doğu Park'ta Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığının "Çelik Kanatlar" uçuş ekibi helikopterlerle gökyüzünde gösteri yaptı.

Samsun'da, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Doğu...

Samsun'da, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Doğu Park'ta Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığının "Çelik Kanatlar" uçuş ekibi helikopterlerle gökyüzünde gösteri yaptı.

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