Samsun'da Cezaevi Ziyaretinden Dönen Arkadaşını Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

Samsun İlkadım'da cezaevi ziyaretinden dönen İ.Ç. 5 yerinden bıçaklandı; saldırgan E.A.K. kısa sürede yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:30
Samsun'da Cezaevi Ziyaretinden Dönen Arkadaşını Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Cezaevi Ziyareti Sonrası Bıçaklama: Şahıs Tutuklandı

Olay

Olay, İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı yakınındaki bir banka şubesi önünde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki arkadaşını ziyaretten dönen İ.Ç. (20), daha önceden tanıdığı E.A.K. (18) ile karşılaştı.

E.A.K.'nin bıçakla saldırısı sonucu İ.Ç., vücudunun 5 yerinden yaralandı. Yaralı genç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Gelişme

Olayın ardından kaçan E.A.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.A.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.A.K.(18), ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

E.A.K.(18), ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

E.A.K.(18), ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altıntaş Zafertepeçalköy’de Ev Yangını Söndürüldü
2
Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı
3
İstanbul Çevreyolu'nda Scooterla Tehlikeli Yolculuk Kamerada
4
Sivas için 2026-2030 Turizm Master Planı Hazırlanıyor
5
Yerli Kömür Teşviki: Enerji Arz Güvenliğine Destek
6
Hatay’da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 7 Kişi Tutuklandı
7
Sakarya’da 1 Milyon Kitaplı Şehir Kütüphanesi için İlk Kazma Vuruldu

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor