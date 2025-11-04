Samsun'da Cezaevi Ziyaretinden Dönen Arkadaşını Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Cezaevi Ziyareti Sonrası Bıçaklama: Şahıs Tutuklandı

Olay

Olay, İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı yakınındaki bir banka şubesi önünde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki arkadaşını ziyaretten dönen İ.Ç. (20), daha önceden tanıdığı E.A.K. (18) ile karşılaştı.

E.A.K.'nin bıçakla saldırısı sonucu İ.Ç., vücudunun 5 yerinden yaralandı. Yaralı genç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Gelişme

Olayın ardından kaçan E.A.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.A.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.A.K.(18), ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.