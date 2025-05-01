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Samsun'da Çocuklara Eğitici Etkinliklerle Çevre Bilinci Aşılanıyor

Samsun'un Canik ilçesinde çocuklara çevre bilinci kazandırmak için eğitici programlar düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 17:22
Samsun'da Çocuklara Eğitici Etkinliklerle Çevre Bilinci Aşılanıyor

Samsun'da Çevre Bilinci Eğitimi

Samsun'un Canik ilçesinde Sıfır Atık Köyü'ne gelen çocuklara, çevre bilinci kazandırmak amacıyla eğitici etkinlikler düzenleniyor. Canik Belediyesi tarafından başlatılan bu eğitim programları, genç neslin doğaya ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor.

Uygulamalı Eğitim Programları

Açık ve kapalı dersliklerde gerçekleştirilen eğitimlerde, çocuklar sıfır atık, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir çevre ve küresel iklim değişikliği gibi önemli konularla ilgili bilgi sahibi oluyorlar.

Başkan Sandıkçı'dan Açıklama

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çevre eğitiminin eğlenceli etkinliklerle desteklendiğini vurgulayarak, "Ödüllü Sıfır Atık Köyü'nde sürdürdüğümüz eğitim programlarıyla öğrencilerimize doğa ve çevre bilinci kazandırıyoruz. Sıfır atık kültürünün dünyamız için önemini ve geri dönüştürülebilir ürünlerin yeniden kazanım sürecine dair bilgileri çocuklarımıza aktarıyoruz," ifadelerini kullandı.

Eğlenceli Etkinliklerle Öğrenme

Geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturulan sanat eserleri ile oyun gruplarının yer aldığı alanda düzenlenen etkinliklerin dikkat çektiğini belirten Sandıkçı, "Çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyoruz. Böylece doğaya saygılı nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz," değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'un Canik ilçesinde Sıfır Atık Köyü'ne gelen çocuklara, eğitim programlarıyla öğrencilere...

Samsun'un Canik ilçesinde Sıfır Atık Köyü'ne gelen çocuklara, eğitim programlarıyla öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm konularında farkındalık kazandırılıyor. Canik Belediyesince kurulan eğitim alanında çocuklar, doğaya ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştiriliyor.

Samsun'un Canik ilçesinde Sıfır Atık Köyü'ne gelen çocuklara, eğitim programlarıyla öğrencilere...

Samsun'un Canik ilçesinde Sıfır Atık Köyü'ne gelen çocuklara, eğitim programlarıyla öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm konularında farkındalık kazandırılıyor. Canik Belediyesince kurulan eğitim alanında çocuklar, doğaya ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştiriliyor.

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Samsun'da Çocuklara Eğitici Etkinliklerle Çevre Bilinci Aşılanıyor

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