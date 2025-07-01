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Samsun'da Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

Samsun'da düzenlenen toplantıda, Depozito Yönetim Sistemi'nin çevresel faydaları ve uygulama süreci ele alındı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 16:54
Samsun'da Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

Samsun'da Çevre İçin Önemli Adım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Samsun Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde düzenlenen "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı", Samsun'da gerçekleştirildi. Toplantı, Vali Orhan Tavlı'nın katıldığı etkinlikte, çevre ile ilgili önemli açıklamalar yapıldı.

İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Vurgusu

Vali Orhan Tavlı, iklim değişikliği ile birlikte çevre sorunlarının giderek arttığını belirterek, sınırsız tüketimin çevreye ve geleceğe verdiği zararlara dikkat çekti. "Dünya genelinde kirlenen denizler, kuruyan su kaynakları ve verimsizleşen topraklar, bizleri tehdit eden unsurlar arasında yer alıyor," ifadelerini kullandı. Tavlı, bu tehditleri aşmak için çevreyi korumanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

2025 Hedefi ve Projeler

Tavlı, 2025 yılına kadar çevre merkezli 13 proje uygulayacaklarını da açıkladı ve Türkiye Çevre Ajansı'nın başlattığı Depozito Yönetim Sistemi'nin Samsun'da uygulanacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu sistemle birlikte, atıkların toplanması ve maliyetlerinin düşmesi, çevre bilincinin artması gibi birçok avantajın sağlanacağını belirtti.

Türkiye Çevre Ajansı'ndan Önemli Açıklamalar

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, depozito sisteminin dünya genelinde yaygın bir uygulama olduğunu ve Türkiye'de de bu projenin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini duyurdu. Pirinççi, "Samsun'da projeyi etkili bir şekilde uygulayacağız. 2025 sonunda tüm Türkiye'de depozitolu sisteme geçmeyi planlıyoruz," dedi.

Çevresel Faydalar ve Gelecek

Pirinççi, sistemin getireceği yeniliklerin Türkiye'deki atık yönetimini önemli ölçüde geliştireceğini ve çevre bilincini artıracağını belirtti. Toplantıda, uygulamalı depozito iade makinesinin tanıtılması ve sunumlar ile devam eden program, katılımcıların sorularıyla sona erdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Samsun Valiliği ve Türkiye Çevre...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Samsun Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" Samsun'da yapıldı. Program sonunda depozito iade makinesi uygulamalı olarak tanıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Samsun Valiliği ve Türkiye Çevre...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Samsun Valiliği ve Türkiye Çevre Ajansı işbirliğinde "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" Samsun'da yapıldı. Program sonunda depozito iade makinesi uygulamalı olarak tanıtıldı.

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