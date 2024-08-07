Samsun'da Doktorun Evinden 2,5 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık

Samsun'da Değersiz Hırsızlık Vurgusu

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, Doktor İnci Yurt'un evinden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalındı. Hırsızlık olayına karışan iki kadın, ilk başta adli kontrol şartıyla serbest kaldı, ancak yapılan itiraz sonrası tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Rasathane Mahallesi'nde yaşayan Yurt, 26 Temmuz tarihinde evine hırsız girdiğini anladı. Yatak odasında bulunan kasada sakladığı ziynet eşyalarını ve 1000 avrosunu çaldırdığını iki gün sonra fark etti.

Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek 30 suç kaydı bulunan S.Y. (24) ve B.V. (20) isimli şüphelileri tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, ilk duruşmada serbest bırakıldı, ancak savcılığın itirazı üzerine tekrar tutuklandı ve Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Doktor Yurt'un Açıklamaları

Yurt, hırsızların evin kapısını zorlayarak girdiğini belirtti. "Evimde kasa vardı ama anahtarı gizli bir yerde saklıydı, onu da bulup kasayı açmışlar. Tüm mücevher ve paramı alıp gitmişler. Hem pırlantalarım hem de altın eşyalarım vardı," dedi.

Yaşadığı talihsiz olaydan sonra Yurt, evinde güvenlik kamerası olmadığını ve bu durumun güvenlik açığı yarattığını ifade etti. Diğer vatandaşların da benzer duruma düşmemesi için güvenlik kamerası taktırmalarını önerdi.

Yurt, "Bunlar profesyonel bir hırsızlık çetesi, birinin 30 suç kaydı var. Polislerin titiz çalışmasıyla yakalandılar," şeklinde konuştu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde doktor İnci Yurt'un evinden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarının ardından yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde doktor İnci Yurt'un evinden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarının ardından yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde doktor İnci Yurt'un evinden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarının ardından yapılan itiraz üzerine tutuklandı.