Samsun'da Down Sendromlu Çocuklar İçin Anlamlı İftar Programı

Samsun'da Anlamlı Bir İftar Etkinliği

Samsun'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel bir iftar programı düzenlendi. Samsun Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen program, İlkadım ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı.

Vali Tavlı'dan Önemli Mesajlar

Programa katılan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettiğini hatırlatarak, aile yapısının korunmasının önemine vurgu yaptı. Vali Tavlı, "Ailenin güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılması için çok güzel çalışmalar yürütülmekte. Çocuklarımızla birlikte Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Politikacılardan Destek

İftara katılan diğer isimler arasında AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yer aldı. Konuşmalarında, down sendromlu çocukların topluma entegrasyonuna yönelik destek mesajları verdiler.

Gösterim ve Nevruz Kutlaması

Programın ilerleyen kısımlarında, down sendromlu çocukların hazırladığı gösteriler sahnelendi. Göz dolduran bu anların ardından nevruz ateşi yakıldı ve katılımcılar fotoğraf çekimiyle unutulmaz anılar biriktirerek etkinliği sonlandırdılar.