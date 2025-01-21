DOLAR
35,62 -0,12%
EURO
36,93 0,45%
ALTIN
3.118,07 -0,64%
BITCOIN
3.647.842,94 1,35%

Samsun'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzenine Geçit Yok: 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kullanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Kopya malzemeleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:44
Samsun'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzenine Geçit Yok: 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Usulsüzlükte Son Nokta

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bir ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle sınava giren iki zanlı, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta motorlu taşıtlar sınavında yapılan usulsüzlükleri belirledi.

Kopya Düzenekleri Ele Geçirildi

Ekipler, sınava gizlice kopya düzeniyle giren M.K. (50) ile ona yardımcı olan C.K. (43) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Zanlıların üstünde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, 2 mikro casus kulaklık, kamufle edilmiş yaka kamerası, 2 mobil wifi aktarım cihazı, 3 cep telefonu, 4 sim kart ve düzenek için hazırlanmış bir düğme ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüpheliler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Bu olay, sınav güvenliğini sağlamak adına alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren zanlı ile bu kişiye yardım...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren zanlı ile bu kişiye yardım eden şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2 mikro casus kulaklık, kamufle edilmiş yaka kamerası, 2 mobil wifi aktarım cihazı, 3 cep telefonu, 4 sim kart ve düzenek için hazırlanmış düğme ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Zelandalılar, Trump'ın Atomun Parçalanmasıyla İlgili İfadelerine Tepki Gösterdi
2
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
3
Trump, Kuzey Kore'yi Nükleer Güç Olarak Tanımladı
4
Yapay Zeka Projesi ile 10 Ülkeden Öğrenciler Bir Araya Geldi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya Otel Yangını Hakkında Bilgi Aldı
6
MHP'den Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı
7
Vivek Ramaswamy, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndan Ayrıldı

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!