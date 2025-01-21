Samsun'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzenine Geçit Yok: 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Usulsüzlükte Son Nokta

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bir ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle sınava giren iki zanlı, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta motorlu taşıtlar sınavında yapılan usulsüzlükleri belirledi.

Kopya Düzenekleri Ele Geçirildi

Ekipler, sınava gizlice kopya düzeniyle giren M.K. (50) ile ona yardımcı olan C.K. (43) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Zanlıların üstünde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, 2 mikro casus kulaklık, kamufle edilmiş yaka kamerası, 2 mobil wifi aktarım cihazı, 3 cep telefonu, 4 sim kart ve düzenek için hazırlanmış bir düğme ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüpheliler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Bu olay, sınav güvenliğini sağlamak adına alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren zanlı ile bu kişiye yardım eden şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2 mikro casus kulaklık, kamufle edilmiş yaka kamerası, 2 mobil wifi aktarım cihazı, 3 cep telefonu, 4 sim kart ve düzenek için hazırlanmış düğme ele geçirildi.