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Samsun'da Ekili Arazide Çıkan Yangında 40 Dönüm Zarar Gördü

Samsun'un Ladik ilçesinde ekili arazide çıkan yangında 40 dönüm alan hasar gördü, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 19:24
Samsun'da Ekili Arazide Çıkan Yangında 40 Dönüm Zarar Gördü

Samsun'da Ekili Arazide Yangın: 40 Dönüm Alan Zarar Gördü

Samsun'un Ladik ilçesinde, Budakdere Mahallesi'nde ekili arazide çıkan yangında 40 dönüm alan zarar gördü. Olay, buğday hasadı yapılan bir tarlada biçerdöverin elektrik teline temas etmesi sonucu meydana gelen kıvılcım nedeniyle çıktı.

Yangın sonrası, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine hızla sevk edildi ve yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ladik Kaymakamı İfade Verdi

Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğünü ve 40 dönüm ekili alanın yarısının zarar gördüğünü belirtti. Kaymakam Özbalta, "Biçerdöver son anda kurtarıldı. İtfaiyemiz ve güvenlik kuvvetlerimiz yangını söndürdüler, soğutma işlemi devam ediyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki çiftçiler, yaşanan bu yangın nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, yetkililer gerekli incelemeleri yapmaya devam ediyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde ekili arazide çıkan yangında 40 dönüm alanda zarar oluştu.

Samsun'un Ladik ilçesinde ekili arazide çıkan yangında 40 dönüm alanda zarar oluştu.

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