Samsun'da Fındık Bahçesinde Yangın: Orman Kurtarıldı

Samsun'da Fındık Bahçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Darboğaz Mahallesi Akmanoğlu Sokak'ta bulunan fındık bahçesinde çıkan yangın, orman alanına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı ve çevredekilerin hızlı müdahalesi sonucu durumu itfaiyeye iletmeleri üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangın Ekibi Hızla Müdahale Etti

İtfaiye ekipleri, bahçenin yakınındaki ormanlık alana yayılmadan yangını kontrol altına aldı. Yangın, yaklaşık 20 dönüm arazinin etkilendiği bir alanda gerçekleşti ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Can Kaybı ve Maddi Zarar

Yangın sırasında fındık bahçesinde yer alan bir evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Ekipler, yangının diğer alanlara zarar vermemesi için büyük bir çaba gösterdi.

