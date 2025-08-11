DOLAR
40,7 0,02%
EURO
47,24 0,39%
ALTIN
4.391,92 1,17%
BITCOIN
4.889.623,99 -1,27%

Samsun'da Fındık Bahçesinde Yangın: Orman Kurtarıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan fındık bahçesi yangını, itfaiye ekipleri sayesinde ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 16:11
Samsun'da Fındık Bahçesinde Yangın: Orman Kurtarıldı

Samsun'da Fındık Bahçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Darboğaz Mahallesi Akmanoğlu Sokak'ta bulunan fındık bahçesinde çıkan yangın, orman alanına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı ve çevredekilerin hızlı müdahalesi sonucu durumu itfaiyeye iletmeleri üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangın Ekibi Hızla Müdahale Etti

İtfaiye ekipleri, bahçenin yakınındaki ormanlık alana yayılmadan yangını kontrol altına aldı. Yangın, yaklaşık 20 dönüm arazinin etkilendiği bir alanda gerçekleşti ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Can Kaybı ve Maddi Zarar

Yangın sırasında fındık bahçesinde yer alan bir evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Ekipler, yangının diğer alanlara zarar vermemesi için büyük bir çaba gösterdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan itfaiye ekiplerince...

Samsun'un Bafra ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fındık bahçesinde bulunan bir ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan itfaiye ekiplerince...

Samsun'un Bafra ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fındık bahçesinde bulunan bir ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'nde Balık Popülasyonu Yüzde 35 Arttı
2
Bozkurt'ta Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutuldu
3
Giresun'da Yüzmek İçin Denize Giren Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı
4
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
5
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı: Kritik Gündem
6
Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!
7
Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi