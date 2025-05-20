DOLAR
38,82 -0,01%
EURO
43,64 -0,05%
ALTIN
4.029,23 0,16%
BITCOIN
4.099.511,42 -0,24%

Samsun'da Gençlik Konseri Coşkusu

Samsun'da 19 Mayıs Bayramı için gerçekleştirilen Gençlik Konseri, unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 00:40
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 00:40
Samsun'da Gençlik Konseri Coşkusu

Samsun'da Gençlik Konseri Düzenlendi

Samsun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde anlam dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesince Tütün İskelesi Ana Sahne'de düzenlenen "Gençlik Konseri" büyük ilgi gördü.

Özel Havai Fişek Gösterisi

Etkinlik, muhteşem bir havai fişek gösterisi ile başladı. Duygu dolu anların yaşandığı konser alanında, sahneye çıkan Zeyneb Altuntaş, Atatürk'ün sevdiği şarkıları ve çeşitli eserleri dinleyicilere sundu.

Atatürk'ün İzinde

Bu anlamlı günde sahne alma fırsatını yakaladığı için mutluluğunu dile getiren Altuntaş, "Atatürk'ün 106 yıl önce kurtuluş mücadelesinin adımını attığı yerde bulunmaktan gurur duyuyorum" sözleriyle duygularını aktardı.

Coşkulu Anlar

Konser boyunca sahne önünde toplanan Samsunlular, ellerindeki Türk bayraklarıyla parçaları coşkuyla karşıladı. Bu özel günde, gençlerin ve toplumun bütünlüğünü simgeleyen bu etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik...

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Konseri" düzenlendi. Sahne alan Zeyneb Altuntaş, Atatürk'ün sevdiği şarkıları ve çeşitli parçaları seslendirdi.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik...

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Konseri" düzenlendi. Sahne alan Zeyneb Altuntaş, Atatürk'ün sevdiği şarkıları ve çeşitli parçaları seslendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD Başkanı Pehlivan, İdlib Valiliğini Ziyaret Etti
2
Kocaeli'de Palet Deposunda Yangın: Söndürüldü
3
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
4
ATSO Başkanı Bahar'ın Ölümü Davasında Sanıklar Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanacak
5
Türk Mutfağı Haftası'nda Klasik Lezzetler Tanıtıldı
6
Samsun'da Gençlik Konseri Coşkusu
7
Samsunlu Sporcular 19 Mayıs'ı Deniz Altında Türk Bayrağı ile Kutladı

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler