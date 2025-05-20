Samsun'da Gençlik Konseri Coşkusu

Samsun'da Gençlik Konseri Düzenlendi

Samsun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde anlam dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesince Tütün İskelesi Ana Sahne'de düzenlenen "Gençlik Konseri" büyük ilgi gördü.

Özel Havai Fişek Gösterisi

Etkinlik, muhteşem bir havai fişek gösterisi ile başladı. Duygu dolu anların yaşandığı konser alanında, sahneye çıkan Zeyneb Altuntaş, Atatürk'ün sevdiği şarkıları ve çeşitli eserleri dinleyicilere sundu.

Atatürk'ün İzinde

Bu anlamlı günde sahne alma fırsatını yakaladığı için mutluluğunu dile getiren Altuntaş, "Atatürk'ün 106 yıl önce kurtuluş mücadelesinin adımını attığı yerde bulunmaktan gurur duyuyorum" sözleriyle duygularını aktardı.

Coşkulu Anlar

Konser boyunca sahne önünde toplanan Samsunlular, ellerindeki Türk bayraklarıyla parçaları coşkuyla karşıladı. Bu özel günde, gençlerin ve toplumun bütünlüğünü simgeleyen bu etkinlik, unutulmaz anlara sahne oldu.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Konseri" düzenlendi. Sahne alan Zeyneb Altuntaş, Atatürk'ün sevdiği şarkıları ve çeşitli parçaları seslendirdi.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Konseri" düzenlendi. Sahne alan Zeyneb Altuntaş, Atatürk'ün sevdiği şarkıları ve çeşitli parçaları seslendirdi.