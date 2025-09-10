Samsun'da Gökgürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Samsun'da ani gök gürültülü sağanak Atakum, İlkadım ve Canik'te cadde ve sokaklarda su birikintilerine, trafikte aksamaya ve tramvay seferlerinde aksamalara neden oldu.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 20:43
Samsun'da aniden bastıran gök gürültülü sağanak, şehirde yaşamı olumsuz etkiledi. Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar zor anlar yaşadı.

Yağışın etkisiyle oluşan su birikintileri yüzünden araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı.

Samsun Valiliği'nden Uyarı

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu kaydedildi. Açıklamada, kuvvetli yağışın gece yarısına kadar etkili olacağı belirtilerek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

