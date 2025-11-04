Samsun'da Hamsi Bolluğu: Fiyatlar Düştü, Satış Bekliyor

Karadeniz'deki bol av Samsun tezgahlarına yansıdı; hamsi 80 TL'ye düştü ancak balıkçılar beklenen ilginin gelmediğini söylüyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:24
Tezgahlarda fiyatlar ve tepkiler

Karadeniz’deki balık bolluğu Samsun tezgahlarına yansıdı. Tezgahlarda hamsinin kilosu 80 TL, istavrit 100 TL, kefal ve uskumru 150 TL, tirsi 200 TL, barbun 150 TL ve mezgit 200 TL üzerinden satışa sunuluyor.

Balık satıcısı Onurcan Köse, hamsinin bol çıkmasının fiyatları düşürdüğünü ancak vatandaşın ucuz balığa mesafeli davrandığını belirtti. Köse, "Hamsi bol olduğu için fiyatlar düştü. 100 TL’ye sattığımız hamsinin kilosu bugün 80 TL, 2 kilo alana 150 TL’den veriyoruz. Bu sene herkes hamsiye doyacak. Fakat balık ucuzlayınca vatandaş ‘taze mi, yeni mi, ince mi’ diye tereddüt ediyor. İlginçtir ki balık pahalı olduğunda daha fazla satış yapıyoruz. Geçen hafta kilosu 150 TL’yken 2 saatte tükettik, bugün 80 TL ama soran yok" dedi.

Fener balığı ile ilgili de bilgi veren Köse, "Normalde Ege ve Akdeniz’de görülen fener balığı bu yıl hamsi ağlarına takıldı. Lezzetli etiyle bilinir, özellikle şişi ve tavası güzel olur. 2 kiloluk bir fener balığından yaklaşık 300-400 gram et çıkar. Sadece kuyruğu yenir. Kilosunu 700 TL’den satıyoruz" diye konuştu.

