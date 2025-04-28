Samsun'da Heyelan Faciasında Akaryakıt İstasyonu Sahibi Gözaltında

Samsun'da Heyelan Faciası ve Gözaltılar

Samsun'un Canik ilçesinde, geçtiğimiz günlerde meydana gelen heyelanda baba Adem Kaya (35) ve iki kızı Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya (5) hayatını kaybetti. Bu trajik olayın ardından, akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y. gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ise, akaryakıt istasyonunun sahibi Z.G. de gözaltına alındı.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Heyelanla ilgili yapılan incelemelerde, olayın nedenlerine dair detaylı araştırmalar sürdürülüyor.

Yaralı Anne Hastanede Tedavi Altında

Heyelan sırasında yaralanan Çiğdem Kaya (31), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından, hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda gerçekleştirilirken, cenazelerin Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

Olayın Ayrıntıları

Geçen gün akşam saat 23.00 sıralarında, Samsun-Ordu kara yolundaki bir alışveriş merkezinin yanındaki oto yıkama parkında toprak kayması meydana geldi. Araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik Familie, felaketin ardından beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda üzerlerine kaya parçaları ve toprak düşen baba ile 2 kızı öldü.

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda üzerlerine kaya parçaları ve toprak düşen baba ile 2 kızı öldü.