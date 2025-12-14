Samsun'da Jandarmadan Canik ve Tekkeköy'de 2 Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Jandarma'dan İki Ayrı Uyuşturucu Operasyonu

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Canik ve Tekkeköy ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi, şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Canik'te Arama: Bin 66 Adet Sentetik Ecza

Canik ilçesinde yürütülen çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 66 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Tekkeköy'de Eş Zamanlı Operasyon: 383 Adet Sentetik Ecza

Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen üç şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 383 adet sentetik ecza ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

Jandarma tarafından yürütülen bu operasyonlar, ilçelerdeki uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik kararlı çalışmaların bir parçası olarak kaydedildi.

