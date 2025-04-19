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Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 7 ruhsatsız tabanca ve 96 fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 00:03
Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bölgede kaçak silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Vezirköprü, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ve 96 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

Samsun'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen...

Samsun'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca ve 96 tabanca fişeği ele geçirildi.

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