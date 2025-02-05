Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu

Samsun'un Atakum ve Canik ilçelerinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve sigara ticaretinin önlenmesi amacıyla bu ilçelerde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda, ekipler tarafından yapılan aramalarda 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 43 bin 400 gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok sayıda kaçak sigara ile bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kaçakçılıkla mücadele amacıyla yapılan bu tür operasyonların devam edeceği bildirildi.