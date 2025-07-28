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Samsun'da Kadın Emeği Festivali Başladı

Samsun'da kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği Kadın Emeği Festivali, 10 Ağustos'a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 13:36
Samsun'da Kadın Emeği Festivali Başladı

Samsun'da Kadın Emeği Festivali Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kadın Emeği Festivali, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde kapılarını açtı. Festivalde, kadınların el emeği ürünleri sergileniyor.

Festivalde Neler Var?

Festival alanında yer alan stantlarda; örgü, boyama, panç, amigurumi bebek, çeşitli el işlerine ek olarak üst düzey sıfır atık ürünleri, süs eşyaları ve gıda ürünleri de bulunuyor.

Festival Açılışında Yapılan Açıklamalar

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır, festivalin açılışında yaptığı açıklamada, 350 kadının katılımıyla gerçekleştirilen festivalin, şehrin kadınlarını temsil etme amacı taşıdığını belirtti. Çakır, "Burada kooperatiflerimiz, halk eğitimi ürünlerimiz var. Ayrıca, bireysel olarak hobi amaçlı ürünler üreten kadınlarımız da yer almakta" dedi.

Çakır ayrıca, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak kadın emeğini sonuna kadar desteklemeye gayret ediyoruz. Burada sergilenen çok değerli ve kıymetli ürünleri, şehrimize sunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalin Ziyaret Süresi

Kadın Emeği Festivali, 10 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Tüm kadınlar ve sanatseverler davetlidir!

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği...

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği "Kadın Emeği Festivali" başladı. Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde gerçekleştirilen festivalde, kadınların açtığı stantlarda örgü, boyama, panç, amigurumi bebek, çeşitli el işleri, sıfır atık ürünleri, süs eşyaları ve gıda ürünleri yer alıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği...

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği "Kadın Emeği Festivali" başladı. Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde gerçekleştirilen festivalde, kadınların açtığı stantlarda örgü, boyama, panç, amigurumi bebek, çeşitli el işleri, sıfır atık ürünleri, süs eşyaları ve gıda ürünleri yer alıyor.

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