Samsun'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi İçin Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Samsun'un Terme İlçesinde Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı

Samsun'un Terme ilçesinde, çiftçilere yönelik kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele bilgisi verildi.

Terme Halk Eğitimi Merkezinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen bilgilendirme programında çiftçiler ve muhtarlar bir araya geldi.

Kaymakamın Uyarıları

Toplantıda konuşan Kaymakam Metin Maytalman, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen toplantılarda bu yıl için öngörülen tehditler hakkında hazırlanan eylem planını vurguladı.

Maytalman, mahallelerde teknik ekipler tarafından yürütülen bilinçlendirme çalışmalarının sıkı bir şekilde devam ettiğini belirtti: "Bu yıl beklenilen tehditler maalesef yaşandı. Bazı vatandaşlarımız bu durumdan zarar gördü. Artık bu konunun daha fazla ciddiye alınması gerekiyor. Mücadelede daha ciddi adımlar atmalıyız, aksi halde hem bireysel hem de ekonomik kayıplar oluşabilir."

Mücadele Yöntemleri

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, hazırlanan plan doğrultusunda teknik ekiplerin ve muhtarların oluşturacağı ekiplerle birlikte vatandaşların bilinçlendirileceğini ifade etti.

Demir, ayrıca kahverengi kokarca ile mücadelenin kapsamını genişleterek 82 mahallede metruk bina, okul gibi yerlerin ilaçlanacağını aktardı. Bu süreçte hem biyolojik hem de mekanik mücadele yöntemlerinin bir arada uygulanacağını belirtti.

Bilinçlendirme Çalışmaları

Toplantı sonunda muhtarlara, kahverengi kokarca zararlısı hakkında hazırlanan bilgilendirme broşürü, biyosidal ilaç ve koruyucu ekipmanların yer aldığı paketler dağıtıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde çiftçiler, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele konusunda bilgilendirildi. Kaymakam Metin Maytalman, Terme Halk Eğitimi Merkezinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda konuşma yaptı.

Samsun'un Terme ilçesinde çiftçiler, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele konusunda bilgilendirildi. Kaymakam Metin Maytalman, Terme Halk Eğitimi Merkezinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda konuşma yaptı.