Samsun'da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 3 yaralı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde YEDAŞ'a ait kamyonetin Sarıhasan Mahallesi'nde fındık bahçesine yuvarlanması sonucu A.U., F.B. ve O.P. yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 12:30
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'ye (YEDAŞ) ait kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları

Kaza, Sarıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Araç sürücüsü A.U. ile araçta bulunan F.B. ve O.P. kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, tedavi için Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

