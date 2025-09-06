Samsun'da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 3 yaralı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'ye (YEDAŞ) ait kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza ayrıntıları
Kaza, Sarıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Araç sürücüsü A.U. ile araçta bulunan F.B. ve O.P. kazada yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, tedavi için Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
