Samsun'da Kar Yağışı: 51 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Samsun'da Kar Yağışı Etkisi

Samsun'da son günlerde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkileyerek 51 yerleşim yerinin ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Valilik Açıklaması

Valilikten edinilen bilgilere göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksatmaya devam ediyor. Bu durum, bölgedeki günlük yaşamı sekteye uğratırken, Salıpazarı'nda 3, Canik'te 10, 19 Mayıs'ta 1, Ladik'te 7, Alaçam'da 9, Yakakent'te 1, Asarcık'ta 6, Kavak'ta 8, İlkadım'da 4 ve Bafra ilçesinde 2 mahalle yolunun kapanmasına yol açtı.

Çalışmalar Devam Ediyor

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yerel yönetimler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri alarak, hizmet vermeye devam ediyor.