Samsun'da Kargo Paketinde 6.552 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6.552 Ecza Hapsi Ele Geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ekipler 6.552 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütmeye devam ediyor.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, zanlılar A.K. (26) ve G.B. (27) yakalandı. Zanlılara ait bir kargo paketinde yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 6.552 sentetik ecza hapı bulundu.

Gözaltına Alma Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 552 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.