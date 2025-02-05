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Samsun'da Karla Kapanan 30 Mahalle Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Samsun'da etkili kar yağışı nedeniyle kapanan 30 mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:09
Samsun'da Karla Kapanan 30 Mahalle Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Samsun'da Karla Kapanan 30 Mahalle Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Samsun'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 30 mahallenin yolu, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Belediye açıklamasına göre, şehrin genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle ekipler seferberlik ilan etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen kar yağışı uyarısı sonrası hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yağışın başladığı ilk andan itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı. Açıklamada, "Samsun'un tamamında etkili olan kar yağışı ile teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması adına yoğun bir mesai yürütüyor," ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir, 67 araç ve 95 personel ile sahada titiz bir çalışma gerçekleştirirken, il genelinde kar nedeniyle kapanan 30 mahalle yolu ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Ağırlıklı olarak kente ulaşıma kapalı köy yolu bulunmadığı da belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kent merkezi ve 17 ilçede vatandaşların sağlığı ve güvenliği için ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu açıkladı.

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