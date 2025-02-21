Samsun'da Karla Mücadele: Trafik Ekipleri Güvenliği Sağlıyor

Samsun'da kar yağışı nedeniyle trafik polisleri, sürücü güvenliği ve trafik akışının sağlanması için yoğun çaba harcıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:58
Samsun'da Karla Mücadele: Trafik Ekipleri Güvenliği Sağlıyor

Samsun'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Samsun'da etkili bir şekilde devam eden kar yağışı, trafik ekiplerinin çalışmalarını artırdı. Sürücülerin güvenliğini sağlamak ve trafiğin aksamadan devam etmesi için yoğun mesai harcayan ekipler, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Trafik Akışını Sağlama Çabaları

Kar yağışının ardından Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu'nda trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle Terme ilçesi bağlı Söğütlü mevkisi'nde yoldan çıkan bir tıra müdahale eden trafik ekipleri, sürücülerin güvenli ilerleyişini sağlamak için gerekli önlemleri alıyor.

Yolda Kalan Sürücülere Destek

Ekipler, yolda kalan araç sahiplerine de yardım ederek, araçları güvenli bölgelere yönlendirerek trafik akışının kesintisiz devam etmesini sağlamaktadır. Sürücülere kış lastiği kullanmaları ve trafik kurallarına uyma konusunda sık sık uyarılarda bulunulmaktadır.

Karayolları Ekiplerinin Çalışmaları

Bölgedeki kar temizliği çalışmalarını yürüten karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama faaliyetleri ile yolu açık tutarak sürücülerin güvenli seyahat etmelerini sağlıyor.

Samsun'daki bu yoğun çabalar, il genelinde kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜSİAD Açıklamasına Tepki: Vesayet Çağrıştıran Çıkışlar Tehlikeli
3
Bakan Kurum, Gaziantep'te 1360 Konut ve 67 Dükkanın Temelini Attı!
4
Samsun'da Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Hakim Yakalandı
5
Türk Kızılay, Ramazan'da 7,1 Milyon İhtiyaç Sahibine Ulaşacak
6
Fransa Eğitim Bakanı: Devlet, Katolik Okulundaki Cinsel İstismar İddiaları İçin Gerekli Adımları Atmadı
7
Iğdır'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!