Samsun'da Karla Mücadele: Trafik Ekipleri Güvenliği Sağlıyor

Samsun'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Samsun'da etkili bir şekilde devam eden kar yağışı, trafik ekiplerinin çalışmalarını artırdı. Sürücülerin güvenliğini sağlamak ve trafiğin aksamadan devam etmesi için yoğun mesai harcayan ekipler, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Trafik Akışını Sağlama Çabaları

Kar yağışının ardından Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu kara yolu'nda trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle Terme ilçesi bağlı Söğütlü mevkisi'nde yoldan çıkan bir tıra müdahale eden trafik ekipleri, sürücülerin güvenli ilerleyişini sağlamak için gerekli önlemleri alıyor.

Yolda Kalan Sürücülere Destek

Ekipler, yolda kalan araç sahiplerine de yardım ederek, araçları güvenli bölgelere yönlendirerek trafik akışının kesintisiz devam etmesini sağlamaktadır. Sürücülere kış lastiği kullanmaları ve trafik kurallarına uyma konusunda sık sık uyarılarda bulunulmaktadır.

Karayolları Ekiplerinin Çalışmaları

Bölgedeki kar temizliği çalışmalarını yürüten karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama faaliyetleri ile yolu açık tutarak sürücülerin güvenli seyahat etmelerini sağlıyor.

Samsun'daki bu yoğun çabalar, il genelinde kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor.