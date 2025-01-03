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Samsun'da Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan balıkçı için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:49
Samsun'da Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 22 Aralık'ta tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçı Muharrem Sevgili (52) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürmektedir.

Costal sahili açıklarında kaybolan Muharrem Sevgili için, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının yanı sıra, İl Jandarma Komutanlığı, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sivil toplum kuruluşu ekiplerinden oluşan 88 kişi katılmaktadır.

Arama çalışmaları, helikopterle havadan ve vatandaşlar tarafından karadan desteklenmektedir. Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkan ve Yeşilırmak önlerinde ilerleyen "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştır.

26 Aralık'ta limandan yaklaşık 1100 metre açıkta, 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekilmiş, Halil Kayış'ın cansız bedeni ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştur.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık'ta tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık'ta tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık'ta tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık'ta tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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