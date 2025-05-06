Samsun'da Kayıt Dışı 8 Bin 500 Tabanca Fişeği Ele Geçirildi

Samsun'da Kayıt Dışı Tabanca Fişeği Operasyonu

Samsun'da, av bayisinde gerçekleştirilen denetim sırasında 8 bin 500 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir av bayisine yönelik kontroller düzenledi. Yapılan denetimlerin sonucunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Patlayıcı Maddeler Bilgi Sistemi (PATBİS) kayıtlarında bulunmayan tabanca fişekleri tespit edildi.

Ele geçirilen bu fişeklerin kayıt dışı olması, hem güvenlik açısından hem de yasal düzenlemeler bakımından büyük bir tehdit oluşturuyor. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Samsun'da av bayisinde yapılan denetimde kayıt dışı 8 bin 500 tabanca fişeği ele geçirildi, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.