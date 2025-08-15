DOLAR
Samsun'da Kenevir Dokuma Geleneği ve Kadın İstihdamı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi, Vezirköprü kenevirini işleyerek kadın istihdamını destekliyor; ürünler yurtiçi ve yurt dışından talep görüyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:02
Samsun'da Kenevir Dokuma Geleneği ve Kadın İstihdamı

Samsun'da kenevir dokuma geleneği kadın ellerinde hayat buluyor

Samsunda kenevir dokuma geleneği, kadınların emeğiyle yaşatılmaya devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi, hem kadın istihdamını destekliyor hem de kenevir tekstilini tanıtarak sektöre katma değer kazandırıyor.

Vezirköprü kenevirinden katma değerli ürünlere

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da kenevir ekim merkezi ilan ettiği Vezirköprü'de yetiştirilen kenevirler, belediyenin İlkadım ilçesindeki atölyede işleniyor ve katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.

Atölyede üretilen ceket, gömlek, elbise, pantolon, ev tekstili ve çantalar, Türkiye içinde olduğu kadar yurt dışından da talep görüyor.

Doğal, dayanıklı ve dört mevsim kullanım

Kullanılan kenevir kumaşlar kimyasal katkı içermiyor, antibakteriyel özellik taşıyor ve dört mevsim kullanım için uygun olarak hazırlanıyor. Geleneksel motiflerle harmanlanan ürünler, hem estetik hem de fonksiyonel beklentilere cevap veriyor.

Bu çalışma, yerel üretimi desteklerken aynı zamanda kenevirin tekstil alanındaki potansiyelini ve kültürel mirası yaşatma çabasını gözler önüne seriyor.

Samsun'da kenevir dokuma geleneği kadınların elinde yaşatılmaya devam ediyor.

