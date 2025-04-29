Samsun'da Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

Samsun'da İklimlendirme Sistemiyle Kenevir Yetiştiren Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde, evinde kurduğu iklimlendirme sistemi ile kenevir yetiştiren bir şüpheli yakalandı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın İstihbarat ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Y. isimli 40 yaşındaki zanlının ikametinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı aramada, havalandırma sistemi, iklimlendirme düzeneği, 355 gram esrar, 4 kök kenevir bitkisi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y., işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Samsun'un Atakum ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı. Ekipler, evde yaptıkları aramada, havalandırma sistemi, iklimlendirme düzeneği, 355 gram esrar, 4 kök kenevir bitkisi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.