Samsun'da kimyasal madde yüklü tır 8 kilometre boyunca yanarak ilerledi — Yangın söndürüldü

Samsun'da kimyasal madde ve boya yüklü tır 8 kilometre boyunca yandı

Güncelleme: Yangının söndürülmesi ve müdahale detayları eklendi

Samsun-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde dorsesinde yangın çıkan tır, yaklaşık 8 kilometre boyunca alevlerle ilerledi. Tırın dorsesinde taşınan kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yandı.

Olayda, Kocaeli'den aldığı yükü Azerbaycan'a götürmek üzere yola çıkan Azerbaycan vatandaşı Jamaladdin Mamadov yönetimindeki 77 HR 176 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. Frenleri tutmayan tır, alevler içinde yoluna devam ederken aynı istikamette giden Çetin Yıldırım yönetimindeki 34 CTN 252 plakalı otomobil ile Bora Ulu idaresindeki 55 KL 812 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Tırın dorsesinde yanan boyaların düşmesi sonucu kamyonet de yanarken, tır şarampoldeki demir bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü Jamaladdin Mamadov, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yangın yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı.

Müdahale ve ulaşıma etkisi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Çetin Yıldırım, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçlardaki ve yol kenarındaki ağaçlık alandaki yangını söndürdü. Kazanın neden olduğu trafik kesintisi yaklaşık 2 saat sürdü; ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandı.

Olay nedeniyle yolda oluşan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki araç kuyruğu dron ile görüntülendi.