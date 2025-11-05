Samsun'da Kız Arkadaşını Koruyan Kişi Bıçaklandı
Olayın Detayları
İddiaya göre, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki İ.K., kız arkadaşını rahatsız edenleri kovalayan 37 yaşındaki A.Ş.'yi, kız arkadaşını rahatsız ettiğini zannederek bıçakla saldırdı.
Yolda karşılaştığı kıza yardım etmek isterken bıçaklanan A.Ş., ağır yaralı halde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Soruşturma ve Gelişmeler
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan İ.K., bıçakladığı şahsı kız arkadaşının yanında görünce yanlış anladığını ifade etti.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İ.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİ ZEYTİNLİK MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN OLAYDA, KIZ ARKADAŞINI RAHATSIZ EDENLERİ KOVALAYAN BİR KİŞİYİ YANLIŞ ANLAYAN İ.K.(21), ONU BIÇAKLA YARALAYARAK AĞIR YARALADI.