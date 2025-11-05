Samsun'da Kız Arkadaşını Koruyan Kişi Bıçaklandı

İlkadım Zeytinlik Mahallesi'nde 21 yaşındaki İ.K.'nin yanlış anlaması sonucu 37 yaşındaki A.Ş. ağır yaralandı; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:42
Olayın Detayları

İddiaya göre, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki İ.K., kız arkadaşını rahatsız edenleri kovalayan 37 yaşındaki A.Ş.'yi, kız arkadaşını rahatsız ettiğini zannederek bıçakla saldırdı.

Yolda karşılaştığı kıza yardım etmek isterken bıçaklanan A.Ş., ağır yaralı halde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma ve Gelişmeler

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan İ.K., bıçakladığı şahsı kız arkadaşının yanında görünce yanlış anladığını ifade etti.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İ.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

